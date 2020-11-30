Молдавский певец Дан Балан, которому приписывают роман Тиной Кароль, объединился с казахской красоткой

Как сообщает Politeka.net, он начал тесно сотрудничать с исполнительницей Индирой Эдильбаевой (псевдоним - INDI) и даже спел вместе с ней на популярном шоу "Танці з зірками", которое ведет именно Тина Кароль. В социальной сети "Инстаграм" Дан Балан опубликовал страстный кадр, сделанный во время совместного выступления.

На снимке Индира Эдильбаева запечатлена на сцене в коротком черном платье с откровенным вырезом и серебристым декором из блесток. Она поет свою партию в микрофон, пока Дан Балан в черном костюме из пальто, рубашки и брюк прижался сзади и уткнулся лицом в волосы.

"Вчера на Танцах со Звездами мы с INDI презентовали новую песню - "Дышат о любви". Скоро официальный релиз", - поделился новостями певец в описании к фото.

Пользователи социальной сети оценили новый дуэт и напомнили Дану Балану о Тине Кароль, с которой он выпускал песни раньше:

"Данчик, все было круто, ты очень хорошо раскрыл Индиру, дуэт удался!"; "с Кароль лучше"; "Дан! Как всегда было магическое выступление!"; "Только Тина чувствует ваши песни"; "Папа и дочь"; "любит молоденьких))"; "Любовь любит тишину💋🖤💫"; "Мы скучали Дан ❤️ Выступление было 🔮 Появлялся чаще😊"; "а что так можно было?"; "Давай, тигр, газуй"; "химия прям"; "Что ж так горячо то 🥵🥵🥵"; "Дан, а как Тина? Тебе пофиг на Тину?"; "С Тиной было лучше".

Напомним, Тина Кароль оказалась копией мамы-красотки Дана Балана, сходство потрясает.

Как сообщала Politeka, томная Тина Кароль в обнимку с Баланом на "Танцях з зірками" вызвала настоящий ажиотаж

Также Politeka писала, что пропавший почти на месяц Дан Балан эффектно объявился, поклонники дождались.