Американська модель Ебігейл Ретчфорд поділилася пікантним фото з льодяником та напівоголеними грудями

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку моделі у соцмережі.

Так, на новому фото Ебігейл позує на фоні білої стіни та спокусливо стискає губами цукерку на паличці. При цьому на моделі білій топ, задертий догори, завдяки чому можна побачити груди красуні.

Також Ебігейл зробила собі гарну укладку з легкими кучерями та яскравий макіяж із довгими накладними віями.

"Ласун;) Клацніть на посилання в моєму БІО, щоб замовити мою нову книжку для журнальних столиків на свята. Люблю вас усіх!" - написала вона у підписі до фото.

В коментарях фоловери традиційно захоплюються красою та сексуальністю моделі.

"Надто мило", "Люблю тебе", "Ти гарна в цьому", "Ці губи!!!", "Мила!", "Гаряча крихітка", "Шикарна", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що американська модель Ебігейл Ретчфорд влаштувала фотосесію без ліфчика. Цього разу спокусниця вразила шикарними об'ємами в одних трусиках. Модель грайливо показувала свої форми на фото. "Шалена брюнетка" зробила два колажі з фотографіями, де вона показує великі розміри в різних позах.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся".