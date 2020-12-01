Погода в Україні 1 грудня проявить силу зими, крім мокрого снігу громадян чекають сильні морози
Таким є прогноз синоптиків, розповідає Politeka.
Так, морози сильніше всіх вдарять на західній частині країни. Попри прояснення вдень, стовпчик термометра покаже від 0 до 2 градусів тепла. Вночі ж синоптики прогнозують похолодання до -9 за Цельсієм. Зате опадів не буде.
На північній частині України сьогодні будуть локальні прояснення і близько -1 + 2 градусів за Цельсієм. Мокрий сніг пройде в Чернігівській та Сумській областях. Вночі на вулиці буде від 0 до -4 морозу.
У Києві та передмісті очікуються локальні опади, а також денні -1+2 за Цельсієм. Ближче до вечора стовпчик термометра опуститься аж до -4 морозу.
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А ось Центральну Україну сьогодні накриють сьогодні накриє мокрий сніг, який «обійде стороною» лише Дніпропетровську область. Стовпчик термометра покаже від 0 до 2 тепла, а вночі похолодає до -4 за Цельсієм.
Схожою ситуація буде і на півдні країни. Однак, попри мокрий сніг, повітря прогріється до 2-6 за Цельсієм. Вночі їх змінять 0-3 тепла.
Без опадів сьогодні залишаться жителі Східної України, де повітря буде в межі 0-2 градусів. Вночі ж похолодає до -3 за Цельсієм.
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