Чего ждать на Новый год

Зима в 2020 году придет по расписанию, погода будет соответствовать сезону с первых дней декабря

Свои прогнозы уже дали народный синоптик Леонид Горбань, Укргидрометцентр и погодные сайты, пишет «Сегодня».

Так, Горбань прогнозирует, что в первые пять дней декабря осень задержится в центральных и южных регионах.

Температура днем может подняться до +5 тепла, ночью около нуля. С 6-7 декабря ожидаются дожди и понижение температуры до минусовых значений. Дожди перейдут в снег с дождем. С 13-14 декабря заметно похолодает, на севере и востоке страны возможны ночные морозы ниже 10 градусов.

Далее народный синоптик предупреждает о недельных температурные качелях со снегом с дождем. Дело в том, что циклон принесет тепление с -5 до +5 по Цельсию.

Спустя 3-4 дня снегопады постепенно прекратятся. К 20 декабря похолодает до минус 10-12 градусов ночью и минус 4-6 градусов днем.

В третьей декаде небо прояснится, но морозы сохранятся. Они будут то усиливаться, то ослабевать, с 29 декабря прогнозируется оттепель. Хотя 27-28 декабря выпадет небольшой снег, но, вряд ли он удержится.

Погода на Новый год 30-31 декабря, по прогнозу народного синоптика, будет с плюсовой температурой и дождем.

В Укргидрометцентре ожидают, что погода в декабре 2020 года будет близкой к многолетним нормам, только начало месяца теплее обычного.

При этом в начале месяца местами возможен небольшой мокрый снег, дождь.

Также в декабре вероятны сильные ветры, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей – туманы и гололед.

Отмечается, что на большей части территории Украины в декабре образуется снежный покров, лишь на крайнем юге он устанавливается не каждый год.

Погодные сайты видят начало декабря теплым, но с ночными морозами до -3 градусов. Также могут быть дожди и небольшой мокрый снег.

Похолодание может начаться со второй недели месяца. К середине декабря установятся морозы до -5-6 градусов днем и -10-12 градусов ночью. После 15-16 декабря небольшой снего может идти каждый день, а 20-22 декабря в Украину могут прийтинастоящие снегопады. Мороз тоже усилится до -12-15 градусов ночью и до -6-8 градусов днем.

На юге Украины минусовых температур ждут не ранее 18-20 декабря. Что касается осадков, то прогнозируют дожди с мокрым снегом в компании с морозами и гололедом.

Потепление и прекращение осадков прогнозируют после 25 декабря. Ближе к концу месяца возможна оттепель, но если снега выпадет много, то он может удержаться и скрасить встречу Нового года.

Отметим, зима, похоже решила протестировать свои силы уже в последний день осени. В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях 30 ноября синоптики объявили штормовое предупреждение.

Ожидается, что возможен значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололед. Также на юге и востоке – порывы ветра 15-20 м/с.

Специалисты предупредили о том, что погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица (желтый уровень опасности).

Напомним, зима ворвалась в Украину и замела города снегом, чарующие фото.

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