Погода в Украине 1 декабря проявит силу зимы, помимо мокрого снега граждан ждут сильные морозы

Таким является прогноз синоптиков, рассказывает Politeka.

Так, морозы сильнее всех ударят на западной части страны. Несмотря на прояснения днем, столбик термометра покажет от 0 до 2 градусов тепла. Ночью же синоптики прогнозируют похолодание до -9 по Цельсию. Зато осадков не будет.

На северной части Украины сегодня будут локальные прояснения и около -1+2 градусов по Цельсию. Мокрый снег пройдет в Черниговской и Сумской областях. Ночью на улице будет от 0 до -4 мороза.

В Киеве и пригороде ожидаются локальные осадки, а также дневные -1+2 по Цельсию. Ближе к вечеру столбик термометра опустится вплоть до -4 мороза.

А вот центральную Украину сегодня накроют сегодня накроет мокрый снег, который «обойдет стороной» лишь Днепропетровскую область. Столбик термометра покажет от 0 до 2 тепла, а ночью похолодает до -4 по Цельсию.

Похожей ситуация будет и на юге страны. Однако, несмотря на мокрый снег, воздух прогреется до 2-6 по Цельсию. Ночью их сменят 0-3 тепла.

Без осадков сегодня останутся жители восточной Украины, где воздух будет в пределе 0-2 градусов. Ночью же похолодает до -3 по Цельсию.

Напомним, зима ворвалась в Украину и замела города снегом, чарующие фото.

Как сообщала Politeka, атмосферный фронт со снегом и оттепелью до +12 испытает Украину, новый прогноз погоды: "Теплее всего будет в..."

Также Politeka писала про выходные и праздники в декабре: сколько дней украинцы будут гулять, "получат продолжительный уикэнд с..."