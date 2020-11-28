Как долго украинцы будут отдыхать в конце года

Стало известно, сколько выходных и праздников ждет украинцев в декабре 2020

Не так много праздников планируется на последний месяц года. В частности в декабре будет 22 рабочих дня и 9 выходных. К тому же, в последний месяц 2020 года будут отмечаться социальные значимые даты и праздники, в том числе и церковные.

В последний день декабря вся Украина будет встречать новый 2021 год, прощаясь с трудным 2020 годом.

Праздники и значимые даты, которые будут отмечать украинцы в декабре 2020 года:

1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа, день работников прокуратуры;

2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства;

3 декабря – Международный день инвалидов;

4 декабря – День объятий;

5 декабря – День работников статистики, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития;

6 декабря – День Вооруженных Сил Украины;

7 декабря – Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления;

9 декабря – Международный день борьбы против коррупции;

10 декабря – День прав человека;

11 декабря – Международный день гор;

12 декабря – День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;

13 декабря – Всемирный день детского телевидения и радиовещания;

14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, День ликвидатора;

15 декабря – День работников суда;

17 декабря – День работника государственной исполнительной службы;

18 декабря – Международный день мигрантов;

19 декабря – День адвокатуры, День Святого Николая;

20 декабря – Международный день солидарности людей;

22 декабря – День энергетика, День дипломатической службы Украины;

24 декабря – День работников архивных учреждений;

25 декабря – католическое Рождество.

Рождество выпадает на пятницу, поэтому украинцы получат продолжительный уикэнд - с 25 по 27 декабря.

Стоит напомнить и о других важных праздниках, в связи с которыми не предусмотрено дополнительных выходных. 6 декабря государство отмечает День Вооруженных Сил Украины, а 19 декабря — День святого Николая.



Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.