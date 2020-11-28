Стало известно, сколько выходных и праздников ждет украинцев в декабре 2020
Не так много праздников планируется на последний месяц года. В частности в декабре будет 22 рабочих дня и 9 выходных. К тому же, в последний месяц 2020 года будут отмечаться социальные значимые даты и праздники, в том числе и церковные.
В последний день декабря вся Украина будет встречать новый 2021 год, прощаясь с трудным 2020 годом.
Праздники и значимые даты, которые будут отмечать украинцы в декабре 2020 года:
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1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа, день работников прокуратуры;
2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства;
3 декабря – Международный день инвалидов;
4 декабря – День объятий;
5 декабря – День работников статистики, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития;
6 декабря – День Вооруженных Сил Украины;
7 декабря – Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления;
9 декабря – Международный день борьбы против коррупции;
10 декабря – День прав человека;
11 декабря – Международный день гор;
12 декабря – День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;
13 декабря – Всемирный день детского телевидения и радиовещания;
14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, День ликвидатора;
15 декабря – День работников суда;
17 декабря – День работника государственной исполнительной службы;
18 декабря – Международный день мигрантов;
19 декабря – День адвокатуры, День Святого Николая;
20 декабря – Международный день солидарности людей;
22 декабря – День энергетика, День дипломатической службы Украины;
24 декабря – День работников архивных учреждений;
25 декабря – католическое Рождество.
Рождество выпадает на пятницу, поэтому украинцы получат продолжительный уикэнд - с 25 по 27 декабря.
Стоит напомнить и о других важных праздниках, в связи с которыми не предусмотрено дополнительных выходных. 6 декабря государство отмечает День Вооруженных Сил Украины, а 19 декабря — День святого Николая.
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