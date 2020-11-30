Надя Дорофєєва після виступу у фіналі "Танців з зірками" показала себе за лаштунками і поділилася своїми враженнями

Популярна українська співачка поділилася новим постом у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Надя розповіла, що поставила всім парам 10-ки, але хотіла поставити ще більше, так її вразило їх працьовитість.

"Who run the world? GIRLS!! Девіз вчорашнього фіналу "Танців з зірками". Вчора всім парам я ставила 10 - ки, але хотілося ставити вище, тому що пройти цей проект і опинитися у фіналі-вкрай важко фізично і психологічно. Вітаю всіх з грандіозним фіналом!!", - написала співачка.

На знімках її можна побачити за лаштунками шоу в розкішному образі. Так, Надя одягнена у вузьку міні-спідницю і короткий піджак білого кольору. Її наряд доповнює обробка білими пір'ям на рукавах, а також велике блискуче прикраса на шиї. Доповнює образ Дорофєєвої мила зачіска з двома високими хвостиками.

Співачка ефектно позує в гримерці, спокусливо спираючись на столик перед дзеркалом.

Шанувальники Наді активно коментують її пост.

"запалила вчора на танцях! Ми пишаємося тобою! Хай живе нова історія", "Надь, Я захваті від цього образу. Ти нереальна", "Надія править світом", "Уті бозе яке пузіко", - пишуть люди.

Нагадаємо, що напередодні багато хто розкритикував Дорофєєву. Так, людей обурило те, що Надя виступала під фонограму, та ще й не дуже вдало. Також багато розкритикували образ співачки, яка вийшла на сцену в чорному ліфчику і шортиках, більше схожих на труси, а також з двома хвостиками.

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