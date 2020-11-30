Українці змушені платити за комуналку майже на третину більше, ніж на початку осені

Як стало відомо Politeka.net, за жовтень 2020 року українським сім'ям нарахували за комунальні послуги 11 мільярдів гривень (з урахуванням платіжок за електроенергію). Такі дані наводить "РБК-Україна", посилаючись на державну службу статистики.

За підрахунками відомства, минулого місяця українцям нарахували в цілому на 32,5% більше, ніж у вересні. До кінця жовтня побутові споживачі всі разом сплатили за послуги ЖКГ дев'ять мільярдів гривень або 81,2% від загальної суми нарахувань. За той же період загальна заборгованість жителів України збільшилася на 1,8 мільярда - з 54,3 до 56,1 мільярда. Очевидно, з таким зростанням тарифів не всім вистачає грошей на оплату в повному обсязі.

Раніше стало відомо про плани уряду підвищити тарифи на електроенергію, адже платежі від населення не покривають собівартість виробництва, а тільки доставку. Питання з цінами можуть вирішити вже на цьому тижні.

У Мінсоцплитики поспішили заспокоїти українців і заявили, що зростання цін буде незначним і мало вплине на остаточні суми в платіжках. За словами заступника міністра Віталія Музиченка, близько трьох мільйонів домогосподарств, яким вже нарахували субсидію, взагалі не відчують змін, адже різницю за них покриє держава. Тим часом експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук припускає, що вартість електроенергії може зрости в два рази.

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