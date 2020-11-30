Украинцы вынуждены платить за коммуналку почти на треть больше, чем в начале осени

Как стало известно Politeka.net, за октябрь 2020 года украинским семьям начислили за коммунальные услуги 11 миллиардов гривен (с учетом платежек за электроэнергию). Такие данные приводит "РБК-Украина", ссылаясь на Государственную службу статистики.

По подсчетам ведомства, в прошлом месяца украинцам насчитали в общей сложности на 32,5% больше, чем в сентябре. До конца октября бытовые потребители все вместе оплатили за услуги ЖКХ девять миллиардов гривен или 81,2% от общей суммы начислений. За тот же период общая задолженность жителей Украины увеличилась на 1,8 миллиарда - с 54,3 до 56,1 миллиарда. Очевидно, с таким ростом тарифов не всем хватает денег на оплату в полном объеме.

Ранее стало известно о планах правительства повысить тарифы на электроэнергию, ведь платежи от населения не покрывают себестоимость производства, а только доставку. Вопрос с ценами могут решить уже на этой неделе.

В Минсоцплитики поспешили успокоить украинцев и заявили, что рост цен будет незначительным и мало повлияет на окончательные суммы в платежках. По словам замминистра Виталия Музыченко, около трех миллионов домохозяйств, которым уже начислили субсидию, вообще не почувствуют изменений, ведь разницу за них покроет государство. Тем временем эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук предполагает, что стоимость электроэнергии может вырасти в два раза.

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