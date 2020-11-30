Українці обурені проблемами з доставкою кур'єрською службою Glovo. Люди розповіли про те, з чим зіткнулися, користуючись її послугами

Обурені відгуки клієнтів з'явилися на сайті otzyvua.net. Зокрема, люди пишуть про проблеми з розрахунком акційних позицій.

"Ніколи не повертають гроші (різницю між знятою сумою і дійсною). Постійне наї*алово. Якщо в чеку якась акційна позиція - вони ніколи не порахують правильно, а потім підтримка вибачається, типу, ой ресторан неправильно порахував. Негідники!",- пише українець.

Про проблеми з поверненням грошей розповіла і ще одна клієнтка сервісу. За її словами, з її картки зняли суму вже після скасування замовлення, проте повернути ці гроші після звернення до служби підтримки Glovo вона досі не змогла.

"Зробила замовлення оплатила карткою, після мені повернули гроші і скасували моє замовлення. Через хв 10 знову зробила замовлення мені приїхав я оплатила і тут прийшло смс що з мене з карти зняли гроші, хоча я оплатила готівкою. Я написала в службу підтримки до одного місця вже більше місяця минуло а гроші так і не повернули", - обурилася Українка.

Залишається невідомим, як у службі планують розбиратися з подібними скаргами.

Нагадаємо, Glovo списує гроші і залишає клієнтів без замовлень, гримить скандал: "годують сніданками...".

Як повідомляла Politeka, Glovo оскандалився списанням грошей за невиконане замовлення, подробиці: "залишили без ліків".

Також Politeka писала, що Glovo звинуватили в неправомірному списанні грошей, українці б'ють на сполох: "годували обіцянками...".