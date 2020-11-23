Украинцы едва подбирают слова, критикуя отвратительный сервис Glovo

Жалобы клиенты оставили на тематическом портале Otzyvua.

Первая клиентка рассказала, что сделала заказ из магазина Сильпо, который находится в считанных минутах от ее работы.

Но заказ она отменила, поскольку курьеры Glovo планировали доставить ей продукты через полтора часа. Более того, сервис до сих пор ей не вернул деньги за заказ.

"Сделала заказ, будучи на работе, Сильпо - в двух минутах ходьбы от здания, но выходить не очь хотелось. Сделала заказ и отменила, потому как время доставки было около 1,5 часа! Заказ был сделан 12 числа, в четверг, в итоге до сих пор не могу вернуть деньги( Буду удалять приложение и никому не советую пользоваться данным сервисом, разве что если что-то минимальное и нет срочности!", - добавила она в своей жалобе.

Она связалась с представителями компании и ей вернули деньги только за доставку, но основная сумма осталась у Glovo.

"Не возвращают деньги три дня, 14-го числа написала о возврате средств - перевели на бонусный счёт, что совсем не устроило. Опять написала - вернули деньги за доставку, но основных средств до сих пор нет", - резюмировала женщина в отзыве.

Другая клиентка рассказала, что она прождала свой заказ пять часов, но курьеры так и не приехали.

"Самая невменяемая служба доставки! 5 часов я прождала свой заказ, так и не дождалась! Операторы тупо отвечают шаблонами! Реальной помощи нет. Кормят завтраками", - добавила она в жалобе на портале Otzyvua.

Напомним, сервис "Glovo" обвинили в огромных долгах и лжи

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