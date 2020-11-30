Популярна українська співачка Світлана Лобода змусила чоловіків пускати слинки
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала короткі сторіс, в яких постала в досить спокусливому вигляді. Спочатку співачка позувала в сукні на тонких бретельках з глибоким декольте. Вона танцювала під музику, що виглядало дуже пікантно.
"Ми вирішили вас трохи порадувати. У нас буде нова фотосесія до Нового року", - повідомила приємну для шанувальників новину Світлана.
Вже у другому сторіс співачка влаштувала справжнє шоу для фанатів. Вона одягла шкіряне чорне плаття на замку. Замочок вона потягнула вниз, організувавши дуже глибоке декольте. Лобода крутилася і спокусливо дивилася в кадр, виблискуючи своїми "диньками". Виглядала вона при цьому дуже гаряче.
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Шанувальники не змогли залишити коментарі до сторіс через відсутність такої можливості.
Раніше ми писали, що Світлана Лобода звела з розуму виглядом в чорному обтягуючому комбінезоні. Світлана вийшла на прогулянку, надівши неймовірно розкішний костюм. Вона позувала на тлі чортового колеса, що надавало знімку особливого шарму.
Крім цього, нещодавно Лобода підкорила зухвалим образом в чорному міні з блискітками. Артистка зробила селфі, показавши відмінну форму.
Нагадаємо, що соковита Лобода в пікантному комбінезоні змусила говорити про себе:"Ногам немає кінця і краю".
Як повідомляла Politeka, Лобода вся в білому показала своїх красунь-дочок, які підросли:"по обличчю Євочки видно, що...".
Також Politeka писала, що фігуриста Лобода оголила хижу натуру, чоловіки пускають слюні: "Світлана Сергіївна, легше!".