Популярная украинская певица Светлана Лобода заставила мужчин пускать слюнки

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала короткие сторис, в которых предстала в весьма соблазнительном виде. Сначала певица позировала в платье на тонких бретельках с глубоким декольте. Она танцевала под музыку, что выглядело очень пикантно.

«Мы решили вас немного порадовать. У нас будет новая фотосессия к Новому году», - сообщила приятную для поклонников новость Светлана.

Уже во втором сторис певица устроила настоящее шоу для фанатов. Она надела кожаное черное платье на замке. Замочек она потянула вниз, организовав очень глубокое декольте. Лобода крутилась и соблазнительно смотрела в кадр, сверкая своими "дыньками". Выглядела она при этом очень горячо.

Поклонники не смогли оставить комментарии к сторис из-за отсутствия такой возможности.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода свела с ума видом в черном обтягивающем комбинезоне. Светлана вышла на прогулку, надев невероятно роскошный костюм. Она позировала на фоне чертового колеса, что придавало снимку особого шарма.

Кроме этого, недавно Лобода покорила дерзким образом в черном мини с блестками. Артистка сделала селфи, показав отличную форму.

Напомним, что сочная Лобода в пикантном комбинезоне заставила говорить о себе: «Ногам нет конца и края».

Как сообщала Politeka, Лобода вся в белом показала своих подросших красоток-дочерей: «По лицу Евочки видно, что…».

Также Politeka писала, что фигуристая Лобода обнажила хищную натуру, мужчины пускают слюни: «Светлана Сергеевна, полегче!».