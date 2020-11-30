Популярна співачка Віра Брежнєва влаштувала бурхливу вечірку на честь ювілею

Як передає Politeka.net, на честь свята зняла президентський номер в розкішному московському готелі. Вона виклала нові фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Напередодні Віра Брежнєва відзначила круглу дату з моменту заснування свого бренду косметики. Для святкової вечірки вона вбралася в просторі білі штани, обтягуючий топ, сірі черевики і жовтий светр, який просто накинула на плечі. Артистка побешкетувала на дивані, розвівши руки в сторону, і вип'ятила на камеру свій значний бюст.

"На вихідних у вузькому колі тепло відсвяткували рік @verabeauty.official 🤍 а запорукою ідеального свята стали близькі люди і dream-team #VeraBeauty в моєму улюбленому президентському номері", - поділилася Віра Брежнєва в описі.

Вона також опублікувала відео з гостями. Галаслива компанія зібрала з кульок слово "VERA" на сходах і пораділи ювілею, високо піднімаючи руки. Примітно, що серед її близьких не видно чоловіка - продюсера Костянтина Меладзе.

Користувачі соцмережі оцінили зовнішній вигляд і розваги Віри Брежнєвої, засипавши її приємними відгуками:

"Заздрю, як все кльово❤️❤️ бл блін чому мене там немає😆 😆"; " обожнюю тебе💕 💕 💕"; " Віра ну навіть в спортивках виглядає сексі - пексі королевішнааааа! Вітаю"; "красуня, як лялька, богиня"; " мабуть добре відсвяткували 1 рік, Краса і весело😎 👍";" обожнюю дивитися на Вашу життєрадість"; " красуня. Поздоровляю! Бажаю процвітання";" Віра Брежнєва, ви найкраща багата жінка в світі, красуня, розумниця, життєрадісна леді";" Позитивчик";"Господи, яка ж ви класна".

Нагадаємо, "розмита" Віра Брежнєва не змогла стримати емоцій і поділилася своїм щастям: "рівно рік тому...".

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