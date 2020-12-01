Знаменитості прагнуть запам'ятатися не тільки своїми талантами, а й образами
Буває, що зірки перестараються і з'являються в таких нарядах, що соромишся показати дітям, пише Politeka.net. Подивімось образи зірок, які змушують червоніти.
Українська співачка Тіна Кароль протягом свого концерту змінює образи по кілька разів. Короткі сукні, змінюються з довгими, декольте, розрізи... Красуня розбурхує фантазії чоловіків. Один з образів важко забути - зірка вийшла на сцену в одній чоловічій сорочці, яка навряд чи щось прикривала.
Артистка з красивим голосом Ані Лорак теж змінює безліч нарядів. Красуня "виблискує" в розкішних сукнях, шортиках, боді. Довжина деяких нарядів настільки коротка, що можна навіть помітити білизну. Це занадто відверто.
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Світлана Лобода вибирає сукні з декольте, а також міні. Красуня любить епатувати публіку, показуючи стрункі ніжки, і інтригуючи - чи не забула красуня надіти білизну?
Настя Каменських теж не соромиться вибирати найвідвертіші вбрання, в яких показує свої ідеальні вигини, а також демонструє "попу як у Кім".
Наталя Могилевська вміє здивувати шанувальників своїми спекотними образами в сукнях з декольте. Іноді здається, що від незручного руху бюст може вистрибнути...
Співачка Надя Дорофєєва показує свою струнку фігуру в найсміливіших нарядах. Зірка не соромиться виходити на сцену, можна сказати, в трусах. Від образів молодої спокусниці можна згоріти від сорому.
Нагадавши, Надя Дорофєєва виступила зі своєю новою піснею «Gorit» на проекті "Танці з зірками".
Нагадавши, грайлива Дорофєєва змусила глядачів "Танців з зірками" горіти в передчутті.
Як повідомляла Politeka, Дорофєєва здивувала рухом в чорному міні, дочка Потапа оцінила.
Також Politeka писала, що схудлий Дантес розтанув в руках спекотної красуні і це не Дорофєєва.