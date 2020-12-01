Знаменитости стремятся запомниться не только своими талантами, но и образами

Бывает, что звезды переусердствуют и появляются в таких нарядах, что стесняешься показать детям, пишет Politeka.net. Давайте посмотрим образы звезд, которые вгоняют в "краску".

Украинская певица Тина Кароль на протяжении своего концерта меняет образы по несколько раз. Короткие платья, меняются с длинными, декольте, разрезы... Красотка будоражит фантазии мужчин. Один из образов трудно забыть - звезда вышла на сцену в одной мужской рубашке, которая едва ли что-то прикрывала.

Артистка с красивым голосом Ани Лорак тоже меняет множество нарядов. Красотка блистает в роскошных платьях, шортиках, боди. Длина некоторых нарядов настолько короткая, что можно даже заметить белье. Это слишком откровенно.

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Светлана Лобода выбирает платья с декольте, а также мини. Красотка любит эпатировать публику, показывая стройные ножки, и интригуя - не забыла ли красотка надеть белье?

Настя Каменских тоже не стесняется выбирать самые откровенные наряды, в которых показывает свои идеальные изгибы, а также демонстрирует "попу как у Ким".

Наталья Могилевская умеет удивить поклонников своими жаркими образами в платьях с декольте. Иногда кажется, что от неловкого движения бюст может выпрыгнуть...

Певица Надя Дорофеева показывает свою стройную фигуру в самых смелых нарядах. Звезда не стесняется выходить на сцену, можно сказать, в трусах. От образов молодой соблазнительницы можно сгореть от стыда.

Напомним, Надя Дорофеева выступила со своей новой песней «Gorit» на проекте «Танці з зірками».

Напомним, игривая Дорофеева заставила зрителей "Танців з зірками" гореть в предвкушении.

Как сообщала Politeka, Дорофеева изумила движением в черном мини, дочь Потапа оценила.

Также Politeka писала, что похудевший Дантес растаял в руках жаркой красотки и это не Дорофеева.