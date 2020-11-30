Українська співачка Наталія Могилевська дала грандіозний концерт і не змогла стримати емоцій

Як пише Politeka.net, вона розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" відео з найяскравішими моментами свого виступу (щоб подивитися, скрольте до кінця). У пості виконавиця також обговорила фінал популярного шоу "Танці з зірками", в якому сама колись брала участь.

Концерт Наталії Могилевської показали на телеканалі "1+1", артистка встигла з'явитися на сцені в декількох образах. Спочатку вона з'явилася в напівпрозорому мереживній чорній сукні з золотистими блискітками і відвертим декольте, тканина з просвітом на подолі зробила акцент на струнких ногах. Пізніше Наталія Могилевська змінила його на більш суворий і закритий наряд з шкіряним топом і довгим чорним подолом в підлогу. Варто відзначити, що під час виступу співачка активно взаємодіяла з шоу-балетом і часто покладалася на міцні руки м'язистих танцюристів.

"Хто дивився вчора мій концерт? Мені так приємно, що він був відразу після фіналу "Танців з зірками" 🙂 я знаю були відмінні рейтинги! Спасибі Вам за вашу увагу і любов, мої дорогі", - зазначила Наташа в пості. - "Я під великим враженням від вчорашнього вечора. Це було цікаво, яскраво і гідно. Вітаю @santadimopulos з перемогою! Вітаю @the_hardkiss і @nadyameiher - ви пройшли неймовірно складний шлях і дійшли до кінця! Ви всі переможці, красуні, які до того ж, тепер вміють приголомшливо танцювати!".

У коментарях користувачі соцмережі відповіли співачці і оцінили її зовнішній вигляд:

"Наташенько, ви красуня"; "Ні, ну, королева, безперечно!🤟 🔥 ❤ ️ "; "Не зрозуміла, а де блонда? Це перука була блондиниста?"; "Я дивилася після танців з зірками 😍 🔥 😍 такого ніхто не очікував, що буде відразу два переможці Санта і Саніна молодці".

Нагадаємо, поцілунок Могилевської зі своїм старим учителем викликав скандал, кадри зухвалості: "Наташа, не грай з дияволом".

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