Украинская певица Наталья Могилевская дала грандиозный концерт и не смогла сдержать эмоций
Как пишет Politeka.net, она разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" видео с самыми яркими моментами своего выступления (чтобы посмотреть, скрольте до конца). В посте исполнительница также обсудила финал популярного шоу "Танці з зірками", в котором сама когда-то участвовала.
Концерт Натальи Могилевской показали на телеканале "1+1", артистка успела появиться на сцене в нескольких образах. Сначала она появилась в полупрозрачном кружевном черном платье с золотистыми блестками и откровенным декольте, просвечивающая ткань на подоле сделала акцент на стройных ногах. Позже Наталья Могилевская сменила его на более строгий и закрытый наряд с кожаным топом и длинным черным подолом в пол. Стоит отметить, что во время выступления певица активно взаимодействовала с шоу-балетом и часто полагалась на крепкие руки мускулистых танцоров.
"Кто смотрел Вчера мой концерт? Мне так приятно, что он был сразу после Финала «Танцев со Звездами»🙂 Я знаю были отличные рейтинги! Спасибо Вам за Ваше внимание и любовь, мои дорогие", - отметила Наташа в посте. - "Я под большим впечатлением от вчерашнего вечера. Это было интересно, ярко и достойно. Поздравляю @santadimopulos с победой! Поздравляю @the_hardkiss и @nadyameiher - вы прошли невероятно сложный путь и дошли до конца! Вы все победители, красотки, которые к тому же, теперь умеют потрясающе танцевать!".
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В комментариях пользователи соцсети ответили певице и оценили ее внешний вид:
"Наташенька, вы красотка"; "Не, ну, королева, бесспорно!🤟🔥❤️"; "Не поняла, а где блонда? Это парик был блондинистый?"; "Я смотрела после танцев со звёздами 😍🔥😍 Такого никто не ожидал, что будет сразу два победителя Санта и Санина молодцы".
Напомним, поцелуй Могилевской со своим престарелым учителем вызвал скандал, кадры дерзости: "Наташа, не играй с дьяволом".
Как сообщала Politeka, Могилевская в очках и с пучком на голове поразила внешностью в обычной жизни: «Я выбрала одного…».
Также Politeka писала, что раскованная Могилевская в кожаном костюме бросилась в объятия молодого красавчика: «Так вышло, что…».