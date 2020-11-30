Зірка "Орла і Решки", відома телеведуча Настя Івлеєва, вирішила змінити імідж

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію фото зі зйомок свого шоу "ЗБС". На фото вона постала в абсолютно незвичному для себе образі. У Івлеєвої було довге чорне волосся, яке вона прим'яла чорною шапочкою. З першого погляду красуню було не впізнати. Віротяно, Настя вирішила змінити колір волосся, так як її гостя теж була блондинкою.

"Як же сумно закінчувати щось хороше, особливо-назавжди!",- підписала фото Настя, повідомивши, що її шоу в мережі виходить останній раз.

У коментарях зірці залишили масу компліментів і відгуків. Людям дуже сподобалася Івлеєва брюнетка. За короткий час пост зібрав понад 100 тисяч лайків.

"Настя, ви вогонь!", "Це буде бомба. Чекаю", "ми будемо сумувати", «чорне волосся вогонь», "Настюша Боже як тобі пасує цей стиль", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Настя Івлеєва прийшла на шоу «Вечірній Ургант» в шкіряному плащі і високих чорних чоботях. Красуня задерла плащ, засвітивши свої стрункі ніжки.

Нагадаємо, що Настя Івлеєва в міні-бікіні показала, як спокушає Елджея на яхті: «Дорого і багато».

Як повідомляла Politeka, Настя Івлеєва побешкетували з гарячою подружкою на вулиці: "які ж ви...".

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