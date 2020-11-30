Звезда "Орла и Решки", известная телеведущая Настя Ивлеева, решила сменить имидж

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию фото со съемок своего шоу «ЗБС». На фото она предстала в совершенно непривычном для себя образе. У Ивлеевой были длинные черные волосы, которые она примяла черной шапочкой. С первого взгляда красотку было не узнать. Веротяно, Настя решила сменить цвет волос, так как ее гостья тоже была блондинкой.

«Как же грустно заканчивать что-то хорошее, особенно - навсегда!», - подписала фото Настя, сообщив, что ее шоу в сети выходит последний раз.

В комментариях звезде оставили массу комплиментов и отзывов. Людям очень понравилась Ивлеева брюнетка. За короткое время пост собрал более 100 тысяч лайков.

«Настя, Вы огонь!», «Это будет бомба. Жду», «мы будем скучать», «Черные волосы огонь», «Настюша Боже как тебе идёт этот стиль», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева пришла на шоу «Вечерний Ургант» в кожаном плаще и высоких черных сапогах. Красотка задрала плащ, засветив свои стройные ножки.

Напомним, что Настя Ивлеева в мини-бикини показала, как соблазняет Элджея на яхте: «Дорого и богато».

Как сообщала Politeka, Настя Ивлеева пошалили с горячей подружкой на улице: "Какие же вы...".

Также Politeka писала, что Настя Ивлеева приспустила штаны, засветив на камеру микро-трусики: «Насть, тебе пора…».