Популярний блогер і ведуча програми "Орел і Решка" Настя Івлєєва показала, де проводить час з подругою

Зірка веде новий сезон "Решки" зі своєю подругою, Юлією Коваль, передає Politeka.net. Івлєєва вирішила показати шанувальникам кадри, де зараз проводить час з другою ведучою.

На кадрах Настя і Юлія трохи подуріли на камеру. Обидві виглядали щасливо, посміхаючись в камеру.

Івлєєва була в плащі та шарфі, а її подружка в червоному светрі та джинсах. Автор поста написала, що зараз вона разом з другою ведучою знаходяться в Боснії і Герцеговині.

Настя розповіла про харчування разом з Юлією. Виявляється, обидві їли гостре, від якого "горіли".

"Це ми в Боснії і Герцеговині! Примітно те, що харчувалися ми майже одним гострим курячим паштетом і швидкорозчинною локшиною, додаючи і без того в гострий соус, тонни столових ложок табаско. Я не знаю чому так і чому саме там нам дуже хотілося так харчуватися, але горіли ми після цього як лялька на Масляну - яскравим полум'ям гострої відплати 🔥 🌶 ‼ ️... якщо ви розумієте, про що я ахаххахахахах в цілому, було балдежно! І чомусь весь уїк-енд хотілося слухати різдвяні пісні і то входити в депресію, то виходити з неї", - написала Івлєєва.

За годину пост зібрав майже 90 тисяч лайків і багато коментарів.

"Мені здається, що цей сезон ви з Коваль будете все життя потім згадувати 😄", " які ж ви Класні😍 🔥", " просто красуні❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "зате наїлися гострого на рік вперед😏", " Цей сезон просто гармата бомба 💥 Я не розумію за що гнали всі на Коваль 😐...",- написали користувачі мережі.



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