Популярний блогер і ведуча програми "Орел і Решка" Настя Івлеєва захопила фотографіями з відпочинку

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина поділилася знімками, зробленими на плівковий фотоапарат. Настя вирішила згадати свій відпочинок з чоловіком, репером Елджеєм. Як відомо, парочка відпочивала на Мальдівах. На одному з фото Настя показала свою неземну фігуру.

"Перший дайвінг @sayonaraboy! у нас тут ще сліди від масок не зійшли ахахха але як же було страшно спочатку, а потім круто! ми бачили акул, рифи, черепах, риб, морських гадів і багатьох інших жителів океану, а потім захлинаючись обговорювали цю феноменальну пригоду з келихом винця!",- поділилася Настя спогадами з шанувальниками.

За її словами, це був їх перший з чоловіком відпочинок на Мальдівах. Вона також подякувала Елджею, що іноді він дозволяє їй ділитися справжніми фотками з ним.

У коментарях шанувальники прийшли в захват від знімків пари.

"Дорого і багато", "такі емоції", "Ну, до чого ж милі. Реально найкраща пара з усіх існуючих на даний момент в російській шоубізі", "Милашки", "фігура просто вогонь", "які класні фотки", "які ж щасливі, шалено рада за вас", "ви такі милашки", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що очманілу Настю Івлеєву зловили з іншим чоловіком, Елджею варто переживати:"Скоро все трапиться".

Також ми писали, що Івлеєва задерла шкіряний плащ, вразивши бешкетним виглядом:"Настя, жгі".

Ще Рoliteka повідомляла, що Настя Івлеєва показала, якою "булочкою" була до всенародної слави:"у мене були дуже жирні...".