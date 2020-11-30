Відомий російський співак Філіп Кіркоров раптово відкрив у собі "оракульські" здібності

Як передає Politeka, про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

Так, Кіркоров запостив собі відео, на якому він пророкував перемогу на "Дитячому Євробаченні-2020" Валентині Тронель.

"Як я передрік перемогу @ valentinaofficiel._ на Junior EUROVISION 2020... Часом сам дивуюся своїм "оракульським" здібностям. Напевно, Ванга щось мені передала", - написав співак.

Він також зазначив, що на вихідних виконував "секретну місію" - бути головою журі "Дитячого Євробачення-2020", яке вперше в історії проходило в онлайн- форматі. Кожен учасник виконував свою пісню зі студії в своїй країні.

У відео Кіркоров розповідає, що щойно побачив маленьку Валентину - одразу сказав, що вона переможе. При цьому на той момент дівчинка ще навіть не почала співати.

"Вітаю всіх учасників з 12 країн! Але переможниця з Франції - явний фаворит! Як тільки я побачив її на профайлі - оцінив відразу, що перед нами ЛІДЕР! І ось результат!" - написав Кіркоров на своїй сторінці.

Нагадаємо, що пухкенький Кіркоров притиснувся до Орбакайте і Пугачової, рідкісне фото потрапило в мережу.

Як повідомляла Politeka, трагедія у Філіпа Кіркорова, маленький підопічний співака загинув у Криму.

Ще Рoliteka повідомляла, що Кіркоров майже не може ходити, на співака обрушилася низка випробувань.