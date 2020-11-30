Известный российский певец Филипп Киркоров внезапно открыл в себе "оракульские" способности

Как передает Politeka, об этом он написал на своей странице в соцсети.

Так, Киркоров запостил видео, на котором он пророчил победу на "Детском Евровидении-2020" Валентине Тронель.

"Как я предрек победу @ valentinaofficiel._ на Junior EUROVISION 2020... Порой сам удивляюсь своим "оракульским" способностям. Наверное, Ванга что-то мне передала", - написал певец.

Он также отметил, что на выходных получил "секретную миссию" - быть председателем жюри "Детского Евровидения-2020", которое впервые в истории проходило в онлайн-формате. Каждый участник исполнял свою песню из студии в своей стране.

В видео Киркоров рассказывает, что только увидел маленькую Валентину - сразу сказал, что она победит. При этом на тот момент девочка еще даже не начала петь.

"Поздравляю всех участников из 12 стран! Но победительница из Франции - явный фаворит! Как только я увидел ее на профайле - оценил сразу, что перед нами лидер! И вот результат!" - написал Киркоров на своей странице.

Напомним, что пухленький Киркоров прижался к Орбакайте и Пугачевой, редкое фото попало в сеть.

Как сообщала Politeka, трагедия у Филиппа Киркорова, маленький подопечный певца погиб в Крыму.

Еще Рoliteka сообщала, что Киркоров почти не может ходить, на певца обрушилась череда испытаний.