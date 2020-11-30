Популярна співачка Ані Лорак причепурилася для відвертої бесіди з журналістами і шанувальниками

Як передає Politeka.net, знаменитість зважилася відповісти на питання, що хвилюють її слухачів, в прямому ефірі російського телебачення. Вона показала закулісся і підготовку до зйомок на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

Спочатку Ані Лорак зняла відео для сторіз в салоні свого автомобіля. "Дорогі друзі, сьогодні спілкуємося в прямому ефірі, дивимося кліп" страждаємо і любимо" і просто класно проведемо час", - зазначила співачка.

У наступному ролику вона вже постала в гримерці, знімаючи себе в дзеркалі на камеру смартфона. Виконавиця вбралася в шкіряну блузку і спідницю з такого ж матеріалу. Вона доповнила свій образ золотим ланцюжком на шиї.

"Ми вже на місці, готуємося до ефіру. Останні приготування", - заявила Ані Лорак.

Варто відзначити, що артистка не сильно змінилася, пройшовши через руки гримера: їй лише трохи підправили макіяж і зачіску. Вона показала підсумковий результат, та ще й заспівала на додачу. Наостанок Ані Лорак відобразила себе в студії шоу поруч з телеведучою.

Раніше в мережі викликало фурор спільне фото Ані Лорак і Філіпа Кіркорова. Поп-король розвалився в ліжку з українською співачкою, яка вже довгий час виступає і живе в Росії. Між ними опинилася дев'ятирічна дочка Кароліни Софія. При цьому всі виглядають дуже щасливими, сміються, а Кіркоров схопив дівчинку за ногу.

Нагадаємо, що худа Ані Лорак вразила молодим виглядом в стильній-міні сукні: "це взагалі ви?"

Як повідомляла Politeka, екс-директор приголомшив одкровеннями про ворожнечу Світлани Лободи з Ані Лорак