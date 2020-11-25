Украинские предприниматели начали получать от Государственной налоговой службы акты о начислении штрафов за период, превышающий срок исковой давности

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ubr.ua.

Бизнесмены сообщили о штрафах в социальных сетях.

Так, в соцсети предприниматели заявляют, в Украине началась "охота" на ФОПов.

"Видимо, с наполнением бюджета совсем беда. Пришел акт из налоговой со штрафами за период, превышающий срок исковой давности. Причем не только мне. Обойдетесь. Сейчас массово на ФОПов охота, на семью три таких акта пришли. И у всех есть за период сверх срока исковой давности. А в одном даже штрафы есть за период карантина, что как бы нельзя ", - рассказал предприниматель из Полтавы Игорь Петриченко.

По словам других предпринимателей, подобные письма от налоговой приходят не только на ФОПы, но и на "товки".

Следует отметить, что срок исковой давности в Украине по таким нарушениям составляет три года.

Данную ситуацию прокомментировал адвокат Ростислав Кравец, председатель адвокатского объединения "Кравец и партнеры". Он отметил, что есть два варианта решения такой проблемы.

Главными документами, по его словам, должны быть акт о проведении проверки предприятия и соответствующее сообщение о решения ГНС по результатам проведенной проверки.

Если от ДПС пришло подобное уведомление-решение, то его можно оспорить - обратиться в вышестоящий налоговый орган с соответствующими пояснениями своего несогласия, или же сразу идти в суд.

Следует отметить, что законодатели привнесли в Налоговый кодекс нормы из Уголовного кодекса, и теперь суммы штрафов будут зависеть не только от налоговых нарушений, но также и от степени отягчающих и смягчающих обстоятельств при их совершении.

Так, увеличены штрафы за непредставление в срок налоговой отчетности со 170 до 340 грн. За каждое такое же повторное нарушение в течение года налагается штраф в сумме 1020 гривен (эта норма уже действует с 23 мая 2020 года).

При этом были уменьшены штрафы при задержке уплаты налогов до 30 дней с 10% до 5%, после 30 дней - с 20 до 10% от суммы недоимки.

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