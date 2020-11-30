Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова, яка бере участь у проекті "Льодовиковий період", знову не отримала хороших оцінок від журі

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Ольга опублікувала фото, зроблене під час номера. На знімку співачка сиділа на льоду на колінах. Вона була одягнена в сукню з декольте до пупка і великим вирізом на нозі. Голову Ольга схилила, що говорить про драматичний характер номера.

"За результатами глядацького голосування ми знову виграли. Дев'ятий раз поспіль. Це справжнє щастя для мене і головна перемога. Значить все не дарма", - написала Ольга, пояснюючи глядачам, що вона залишилася в шоу тільки завдяки їх голосам.

За короткий час пост співачки оцінили понад 80 тисяч осіб. У коментарях стали хвалити Бузову, але знайшлися і ті, хто жорстко розкритикував її за те, що незважаючи на низькі оцінки суддів вона продовжує займати місце в шоу.

"Не розумію, чому за неї голосують! Вона бездарна у всьому", "молодець, наплакала", "а мені здається ця перемога куплена втім як і всі інші", "звичайно не дарма. Ми віримо в тебе Олечка, як навіть в себе віримо не завжди. Ти наша розумничка, наш стимул», «Ти така розумниця, молодець", " що б там не говорили, не писали. Вона цього досягла», «Браво", "спеціально не хочуть щоб ви виграли. Дуже шкода", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Бузова в синцях і з кінським хвостом приголомшила видом, рідкісне фото в сукні: "жахливе...".

Як повідомляла Politeka, Ольга Бузова опинилася на межі життя і смерті, страховка не спрацювала: "ти була прекрасна, дівчинка моя".

Також Politeka писала, що зухвала Бузова показала характер прямо на підлозі і нарвалася на несподівану реакцію: "досить поганити...".