Российская телеведущая и певица Ольга Бузова, которая участвует в проекте «Ледниковый период», вновь не получила хороших оценок от жюри

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Ольга опубликовала фото, сделанное во время номера. На снимке певица сидела на льду на коленях. Она была одета в платье с декольте до пупка и большим вырезом на ноге. Голову Ольга склонила, что говорит о драматическом характере номера.

«По результатам зрительского голосования мы вновь выиграли. Девятый раз подряд. Это настоящее счастье для меня и главная победа. Значит ВСЁ не зря», - написала Ольга, объясняя зрителям, что она осталась в шоу только благодаря их голосам.

За короткое время пост певицы оценили более 80 тысяч человек. В комментариях стали хвалить Бузову, но нашлись и те, кто жестко раскритиковал ее за то, что несмотря на низкие оценки судей она продолжает занимать место в шоу.

«Не понимаю, почему за неё голосуют! Она бездарна во всем», «Молодец, наревела», «А мне кажется эта победа куплена впрочем как и все остальные», «Конечно не зря. Мы верим в тебя Олечка, как даже в себя верим не всегда. Ты наша умничка, наш стимул», «Ты такая умница, молодец», «Что бы там не говорили, не писали . Она этого достигла», «Браво», «Специально не хотят чтоб вы выиграли. Очень жаль», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Бузова в синяках и с конским хвостом огорошила видом, редкое фото в платье: "Ужасное...".

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