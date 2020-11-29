Люди вийшли з себе

Російська співачка і зірка передачі "Дом-2" Ольга Бузова показала свою рішучість на новому зухвалому фото

Зірка поділилася знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Бузова сіла прямо на підлогу, спершись руки на коліна. Вона позує у вільному вбранні зі вставками в стилі «мілітарі». На ногах у співачки білі кросівки, проте в руці вона тримає один коник.

Бузова дивиться в камеру рішучим поглядом і виглядає при цьому вкрай суворо.

"Я зможу. Я витримаю все", - з упевненістю підписала знімок знаменитість.

Судячи з усього, цей пост присвячений російській передачі "Льодовиковий період", в якій зараз бере участь зірка. Бузова явно націлилася на перемогу і готова йти до своєї мрії.

Шанувальники співачки активно коментують її пост. При цьому багатьом він здався вельми награним.

"Найсильніша дівчинка", "Наша дівчинка, у тебе все вийде", "досить нити вже. Ти не на війну йдеш", "ти молодець, дивлюся на тебе і пишаюся тобою Оленька! Не турбуйся, життя часто підносить сюрпризи! ВІР в себе і собі!", "Навіщо себе так ламати? Гробити і намагатися комусь щось довести?", "Як смішно .., прямо життя нахвалилася в кросівках Гуччі", "задовбала вже! Залиш у спокої Льодовиковий період! Вистачить його поганить. Талановиті пари вилітають", - пишуть люди.

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