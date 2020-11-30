НП сталася з російською співачкою Ольгою Бузовою, яка ледь не коштувала їй життя

28 листопада в ефірі ноого випуску шоу" Льодовиковий період " Ольга Бузова і Дмитро Соловйов показали ризикований номер. При цьому не все пішло за планом, дівчина могла розбитися і піти з життя, пишуть "Дни.ру".

Під час виконання номера Ольга парила в повітрі над катком. Коли зйомки закінчилися, вона зізналася тренеру Іллі Авербуху в тому, що ледь не розбилася.

Справа в тому, що страховка була закріплена на зап'ясті Ольги Бузової. Тільки вона одна утримувала дівчину від падіння на лід з величезної висоти. Але раптово, страховка з'їхала і перестала виконувати свою функцію. На щастя, Ольга Бузова не розгубилася і вчепилася за неї рукою. Так вона врятувала собі життя.

"Я на шляху...але вже можу дуже багато, і я щаслива бачити, як ви радієте моїм перемогам! Головне-йти до своєї мети ... я змогла, і ви зможете!"–- написала Бузова після випуску проекту на екрани.

Крім того, в неділю Бузова показала, як їй роблять крапельницю.

У Мережі активно підтримують артистку.

"Наша дівчинка, у тебе все вийде" « "звичайно все витримаєш 💪 🏽 🤗найкраща ❤️❤️❤️❤️», «ти була прекрасна, дівчинка моя", "ти сильна«," Оленька! Не турбуйся, життя часто підносить сюрпризи! ВІР в себе і собі!", "Ти у Нас ще ого-ого вер❤️вер віримо в тебе", - пишуть в мережі.

У той же час інші вважають, що Бузова занадто драматизує свою участь в шоу.

"Не на війну ж йдеш захищати Батьківщину, або в МНС рятувати людей, в чому сенс? А на льоду просто коліна розбивати, заради доказу що щось стоїш, у всіх різні поняття сили", " знову драма, знову в номінації?» ,- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, останнім часом у співачки дійсно складний період. нещодавно 32-річна сестра Ольги Анна Бузова перенесла інсульт.

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