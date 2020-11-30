Норвезька модель Хільде Осланд, яку прозвали "найкрасивішою жінкою в світі", вразила бюстом в пікантному вбранні
Як повідомляє Politeka.net, дівчина виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" сміливе фото, на якому постала в короткій сукні з камуфляжним забарвленням в стилі темного леопарда. Його родзинкою стало бездонне декольте, яке акцентує на собі увагу завдяки тонкій ниточці між бретельками-складається враження, що тільки вона і утримує масивні груди моделі всередині.
Хільде Осланд позувала перед камерою з невинною посмішкою, трохи виставивши вперед оголену до стегна ніжку. Красуня звісила свої білі локони на одне плече і ніжно схрестила пальці на рівні живота.
Користувачі соцмережі в коментарях висловили своє захоплення від зовнішнього вигляду норвезької моделі:
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"Я хочу поцілувати тебе, солодка!"; "Ви наважилися😍 🌺"; "ви Обдарована спортсменка з величезною майстерністю"; " ви завжди викликаєте посмішку на моєму обличчі!"; "Виглядаєте як ніколи красиво"; "чудова чарівна і чарівна жива лялька"; " мені дуже подобається ❤️"; " чарівно красива з неймовірно красивою посмішкою🌹 🌹 🌹 🌹"; "Вау, ти занадто красива для слів";" цей колір чудовий !! Дійсно мило!! І в даному випадку це робить цей спортивний наряд дуже шикарним !!"; "Вау абсолютно шикарне гарне плаття у Хільди ❤️❤️"; " підніми ще трохи, сперечаюся, що під ним немає трусиків? 💞🌅".
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