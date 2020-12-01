Старша дочка Валерія Меладзе Інга здивувала фанатів одкровеннями

Відповідний пост з'явився в особистому мікроблозі дівчини в Instagram.

Так, 29-річна дівчина зізналася, що розлучилася зі своїм коханим Денисом.

Інга Меладзе, опублікувавши пост в Instagram, вирішила потроху "виходити зі свого Digital-затишшя", в якому перебувала останні тижні.

"2020-й в цілому був не цукровий, але для мене листопад був найскладнішим місяцем. Розставання-це завжди важко, і мені дуже боляче, прикро і гірко, хоча я і вдячна за всі численні моменти абсолютного щастя, які я відчувала, поки вони не закінчилися. Наші відносини з Денисом були публічними, тому, напевно, було б неприродно не відзначити їх кінець", - написала дівчина в мікроблозі.



Спадкоємиця Валерія Меладзе також подякувала близьким за підтримку і за те, що вони допомагають їй "видертися з дна цієї емоційної ями".

"У 2020-му без зубодробітельних розставань не можна залишатися модним, гори воно все", "Інга, все Буде Добре"," Любимушка"," з поверненням", " Моя донечка, все краще попереду!", "Сил і натхнення тобі, все-безцінний досвід. Обіймаю!", "Інга, ти-сонечко! Все Буде Добре! Обіймаю міцно", " Інга, ти така красуня! Кінець, це завжди початок нового", - підтримали її користувачі в коментарях.

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