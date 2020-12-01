Старшая дочь Валерия Меладзе Инга удивила фанатов откровениями

Соответствующий пост появился в личном микроблоге девушки в Instagram.

Так, 29-летняя девушка призналась, что рассталась со своим возлюбленным Денисом.

Инга Меладзе, опубликовав пост в Instagram, решила понемногу "выходить из своего digital-затишья", в котором пребывала последние недели.

"2020-й в целом был не сахарный, но для меня ноябрь был самым сложным месяцем. Расставание — это всегда тяжело, и мне очень больно, обидно и горько, хотя я и благодарна за все многочисленные моменты абсолютного счастья, которые я ощущала, пока они не закончились. Наши отношения с Денисом были публичными, поэтому, наверное, было бы неестественно не отметить их конец", - написала девушка в микроблоге.



Наследница Валерия Меладзе также поблагодарила близким за поддержку и за то, что они помогают ей "выкарабкаться со дна этой эмоциональной ямы".

"В 2020-м без зубодробительных расставаний нельзя оставаться модным, гори оно всё", "Инга, все будет хорошо", "Любимушка", "С возвращением", "Моя доченька, всё лучшее впереди!", "Сил и вдохновения тебе, все - бесценный опыт. Обнимаю!", "Инга, ты — солнышко! Всё будет хорошо! Обнимаю крепко", "Инга, ты такая красавица! Конец , это всегда начало нового", - поддержали ее пользователи в комментариях.

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