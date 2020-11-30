Зірки студії "Квартал 95" Євген Кошовий та Олександр Пікалов здивували українців змінами в зовнішності
Нове фото популярних коміків з'явилося на офіційній сторінці «Кварталу» в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На чорно-білому знімку Кошовий і Пікалов сидять поруч і щосили сміються над якимось жартом. При цьому Кошовий позує в модному світшоті з принтами і написами, а Пікалов – в рваних джинсах і з пачкою сигарет в руці. На знімку можна помітити, що обидва артиста неабияк набрали вагу за останній час.
"Проводжаємо останній день осені сміхом, всупереч всім негараздам! І набираємося сил і позитивного настрою на майбутній грудень", - йдеться в підписі до знімка.
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Українці активно коментують фото. При цьому багато хто звертає увагу на те, як змінилися гумористи.
"Зажралися", "хлопці, куди це вас розперло?", "Нікому вас ганяти, пацани...", "Обличчя в екран скоро не увійдуть", "Харі....", "Не смішні", "кілограм по двадцять скинути? Слабо, пацани?", "Красунчики позитивчики. Посмішка Жені найяскравіша і чарівна", "Хлопці ви розжиріли один Вовка у вас працює як і раніше", "а чого їм не сміятися, у них все добре, відіжрали свої морди і посміюються над нами дурнями", "Худати треба обом. Куди це годиться? Кабанчики", - пишуть люди.
Нагадаємо, нахабний Кошовий з "Квартал 95" покаявся за жарт над відомим українцем, скандальне відео.
Як повідомляла Politeka, Кошовий з "Квартал 95" заговорив про небезпечний симптом і показав роздуте обличчя.
Також Politeka писала, що грайлива Кравець з "Квартал 95" від душі подуріла в блискучому образі: "Сталося щось...".