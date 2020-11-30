"Квартал 95" зашкварился с новой политической пародией

Артисты решили высмеять главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первого президента Леонида Кравчука и исключенного из ТКГ Витольда Фокина.

Видео под названием "Один глухой, второй слепой – Кравчук и Фокин после минских переговоров" появилось на YouTube-канале "Студия Квартал 95 Online" и подняло волну негодования.

Кравчука в номере сыграл Евгений Кошевой, а Фокина – Юрий Крапов.

Большинство шуток обыгрывало тему возраста политиков: "Кравчук" плохо видит, поэтому проходит мимо стола в кабинете "президента", оба плохо слышат, поэтому перекручивают слова "Зеленского", "Фокин" засыпает в середине разговора и тому подобное.

В финале "президенту" звонят и сообщают, что Россия согласилась на все условия Украины – лишь бы "Фокин" и "Кравчук" к ним больше не приезжали.

Отметим, издание "Страна", ссылаясь на свои источники в ТКГ, пишет, что номер сильно расстроила Кравчука и он даже прекратил общение с Офисом президента.

"Ему уже звонили извиняться и Зеленский, и [Андрей] Ермак. И [Евгений] Кошевой. Но с Кошевым Кравчук даже не стал говорить", – заявил источник СМИ.

При этом официально наличие конфликта опровергают.

"Это не так. Кравчук сегодня благополучно вел заседание ТКГ. Без малейшего намека на обиду или неконструктив", – сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Но вот украинцев такая сценка «Квартала 95» точно не порадовала.

«Позор», «Отпетросянили, так отпетросянили», «Квартал пробил новое дно», «Полный маразм», «Квартал совсем с дуба рухнул, ни стыда не совести только бабки в глазах. Позорники, идиоты, а смех в зале тоже наложили на картинку», «Изжил себя Квартал», «Обосрались, вы квартал, с таким юмором», «Пора Квартал закрывать», «7 - й год война, клоуны думайте над чем шутки шутить!», «Низко и гадко», «Зашквар», «Пипец, что в этом смешного?», «Грабилась страна, кровила… умирала… под смешки и "юмор" 95го квартала...», - пишут в Сети.

Напомним, Кошевой из «Квартал 95» заговорил об опасном симптоме и показал раздувшееся лицо: «Третий день…»

Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95" показал, что его 12-летняя дочь вытворяет с задранными ногами: "Бомба-ракета, поехали!"

Также Politeka писала, что коронованный Кошевой из «Квартал 95» заинтриговал внешним видом и важным заявлением: «Начало»