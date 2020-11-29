Звезда Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой признался, что находится на самоизоляции, и рассказал о тревожном симптоме

Популярный украинский юморист озадачил новым видео, которое опубликовал в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах можно увидеть, как артист полулежит на диване и рассказывает о своем самочувствии.

«Третий день карантина. Полет нормальный. Самоизоляция», - произносит Кошевой.

При этом в подписи к видео он раскрыл тревожный симптом: «Потерян нюх», написал артист.

Стоит отметить, что видео снято в привычном для юмориста шутливом стиле с наложением фильтра, который «раздул» лицо Кошевого и добавил ему очки.

Впрочем, несмотря на шуточный тон видео, можно догадаться, что артист весьма непрозрачно намекает на наличие у него китайского вируса, одним из ключевых симптомов которого как раз и является потеря нюха.

Стоит отметить, что Кошевой открыто не говорил о своем диагнозе, однако несколько дней назад опубликовал в Инстаграм весьма недвусмысленное фото с короной.

Кошевой был одет в темный спортивный костюм. В позе с руками на боках и задранной головой он дорисовал себе корону, заинтриговав поклонников заявлением: «Фсе. Начало». Что имел в виду комик поклонники не поняли.

Можно предположить, что заразная болезнь, которой ранее переболел и друг Кошевого, президент Украины Владимир Зеленский, добралась и до юмориста.

Напомним, коронованный Кошевой из «Квартал 95» заинтриговал внешним видом и важным заявлением: «Начало».

Как сообщала Politeka, стильный Кошевой из "Квартал 95" устроил парад костюмов, кадры: «штаны со слегка подмоченной…».

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" показал, что его 12-летняя дочь вытворяет с задранными ногами.