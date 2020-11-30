Звезды студии «Квартал 95» Евгений Кошевой и Александр Пикалов удивили украинцев изменениями во внешности

Новое фото популярных комиков появилось на официальной странице «Квартала» в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На черно-белом снимке Кошевой и Пикалов сидят рядом и вовсю смеются над какой-то шуткой. При этом Кошевой позирует в модном свитшоте с принтами и надписями, а Пикалов – в рваных джинсах и с пачкой сигарет в руке. На снимке можно заметить, что оба артиста изрядно поправились за последнее время.

«Провожаем последний день осени смехом, вопреки всем невзгодам! И набираемся сил и позитивного настроения на будущий декабрь», - говорится в подписи к снимку.

Украинцы активно комментируют фото. При этом многие обращают внимание на то, как изменились юмористы.

«Зажрались», «Парни, куда это вас расперло?», «Некому вас гонять, пацаны...», «Лица в экран скоро не войдут», «Хари....», «Не смешные», «Килограмм по двадцать сбросить? Слабо, пацаны?», «Красавчики позитивчики. Улыбка Жени самая яркая и неотразимая», «Парни вы разжирели один Вовка у вас работает как и раньше», «А чё им не смеяться, у них все хорошо, отожрали свои морды и посмеиваются над нами дураками», «Худать надо обоим. Куда это годиться? Кабанчики», - пишут люди.

Напомним, нахальный Кошевой из "Квартал 95" покаялся за шутку над известным украинцем, скандальное видео.

Как сообщала Politeka, Кошевой из «Квартал 95» заговорил об опасном симптоме и показал раздувшееся лицо.

Также Politeka писала, что игривая Кравец из "Квартал 95" от души подурачилась в сверкающем образе: "Случилось что-то...".