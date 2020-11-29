Звезда Студии «Квартал 95» Елена Кравец удивила игривым образом и рассказала о том, чего не любит в звездной жизни

Как известно, всем знаменитостям приходится регулярно участвовать во всевозможных съемках и фотосессиях. Однако, фотографироваться любят далеко не все. Одной из звезд, которым это занятие не по душе, оказалась и популярная украинская юмористка. Как сообщает Politeka.net, об этом Кравец рассказала в своем Инстаграм.

Звезда поделилась короткими видео из-за кулис своей новой фотосессии. В ней ее фотографом выступила коллега артистки по «Женскому кварталу» Марта Адамчук.

На кадрах можно увидеть, как Кравец дурачится перед камерой в черном костюме с экстравагантными блестящими деталями. Артистка вовсю веселится и наслаждается собой.

«Вообще-то я не очень люблю фотографироваться, но вчера что-то случилось! Спасибо всем, кто создавал это настроение и волшебство!», - подписала кадры звезда.

Ранее мы писали, что Степан Казанин опубликовал кадр из нового выпуска «Вечернего Квартала», который должен выйти в эфир 21 ноября. На нем запечатлен фрагмент номера, в котором сам Степан сыграл с Еленой Кравец и Юрием Краповым.

Причем, если Кравец и Крапов на кадре одеты в изысканные наряды, то Казанин вышел на сцену в одних бежевых бриджах с подтяжками и ремнями, затянутыми на самом интересном месте. Судя по недовольному лицу Крапова и шокированной Кравец, их такой образ явно не устроил.

Напомним, 17-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" внезапно стала выглядеть на 40 лет, что случилось: "Маминого возраста...".

Как сообщала Politeka, полуголый Казанин из «Квартал 95» заставил Елену Кравец замереть от изумления.

Также Politeka писала, что постаревший Кошевой и взъерошенная Кравец из "Квартал 95" поразили видом на сцене.