Ангел Victoria's Secret Ельза Хоск, яка влітку оголосила про свою вагітність, порадувала шанувальників новими фото

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram модель розповіла, що з'явиться на обкладинці російського глянцевого журналу Еlle. Зірка опублікувала серію фото, на яких позувала в різних розкішних нарядах.

"Знімок @elle_russia від @gregswalesart, коли я була на 4,5 місяці вагітності, і в цьому байкшопі було так жарко, що будь-який блиск на обличчі - це 100% справжній піт», - підписала пост дівчина.

На одному з фото Ельза позувала біля мотоцикла. Вона була одягнена в чорні шкіряні штани і рожеве плаття з величезним шлейфом. Шкіра моделі блищала від вологи. При цьому від її ніжних плечей, ключиць і зони декольте неможливо було відірвати очей.

За день пост Ельзи зібрав понад 100 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ти богиня і воїн", "Боже, я відмовляюся згадувати, як жарко було", "ти працюєш, незважаючи ні на що", "шикарна мама. Така ікона стилю", " прекрасно!", "Приголомшливо", "найкрасивіший ангел Victoria Secret на світі", "якась серйозна краса!", "Виглядає приголомшливо", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що модель похвалилася округлими формами під час відпочинку на пляжі.

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