Ангел Victoria’s Secret Эльза Хоск, которая летом объявила о своей беременности, порадовала поклонников новыми фото

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм модель рассказала, что появится на обложке российского глянцевого журнала Еlle. Звезда опубликовала серию фото, на которых позировала в разных роскошных нарядах.

«Снимок @elle_russia от @gregswalesart, когда я была на 4,5 месяце беременности, и в этом байкшопе было так жарко, что любой блеск на лице - это 100% настоящий пот», - подписала пост девушка.

На одном из фото Эльза позировала возле мотоцикла. Она была одета в черные кожаные штаны и розовое платье с огромным шлейфом. Кожа модели блестела от влаги. При этом от ее нежных плеч, ключиц и зоны декольте невозможно было оторвать глаз.

За день пост Эльзы собрал более 100 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ты богиня и воин», «Боже, я отказываюсь вспоминать, как жарко было», «Ты работаешь, несмотря ни на что», «Шикарная мама. Такая икона стиля», «прекрасно!», «Потрясающе», «Самый красивый ангел Victoria Secret на свете», «Какая-то серьезная красота!», «Выглядит потрясающе», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что модель похвасталась округлившимися формами во время отдыха на пляже.

Напомним, что Эльза Хоск посветила округлившимся животиком в мини-бикини: «Беременная Барби».

Как сообщала Politeka, Эльза Хоск приспустила штаны, посветив округлившимся животиком: «Пытаясь получить удовольствие…».

Также Politeka писала, что Эльза Хоск в ярком мини-бикини посветила округлившимся животиком: «Солнце».