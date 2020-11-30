ПриватБанк з незрозумілих причин списує великі суми з рахунків

Про новий кричущий випадок розповіла незадоволена клієнтка Марія.

Їй прийшло повідомлення про те, що на інтернет-карті їй показало негативний баланс в мінус $50, але вона не розуміє, за що ПриватБанк списав таку суму.

"Мені кажуть, що хтось зняв мої гроші ще пів року тому і тільки зараз списалися. І відправляють розбиратися до якоїсь компанії, при цьому без доказу про транзакцію. Дзвоню на лінію 3700, там вже інша версія, що це Алі зняв і треба чекати 11 днів поки відобразитися інфа", - розповідає жінка.

Пізніше Марія пішла у відділення ПриватБанку, де їй почали розповідати, що гроші вона нібито витратила в Грузії, хоча ніколи там не була.

"Новий оператор каже що розбереться чекайте до завтра. На наступний день дзвоню вже нова версія що типу борг у мене вже давно виявляється і як я оплачую все з цим боргом вони мені пояснити не можуть. Ніяких кредитів у мене не було. Як так можливо списати гроші ввести в борг і навіть не можуть пояснити куди поділися гроші. Куди взагалі можна в такому випадку звертатися?",- дивується клієнтка, якій вішають незрозумілий борг в $50.

"При оплаті в магазинах, що обслуговуються іншими банками, як і при знятті в банкоматах інших банків, сума платежу резервується на карті для подальшого списання на рахунок одержувача (торгової точки). Кошти в резерві залишаються до того моменту, поки банк, який обслуговує торгову точку, не надішле запит на списання. Як правило це займає 2-3 дні, в окремих випадках і більше. Якщо сервіс не підтверджує оплату протягом 10 днів, банк розблокує кошти з резерву і вони стають доступними на карті, тобто ви можете знову ними користуватися", - став виправдовуватися співробітник державного банку в коментарях під скаргою.

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