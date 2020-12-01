Багато хто потім згадав про дітей

Багато знаменитостей росли без батьків, які пізніше, коли діти ставали знаменитими, нагадували про себе

Politeka.net згадувала, хто із зірок зіткнувся зі зрадою близької людини. Багато зі знаменитостей змогли пробачити образи, але деякі так і не відновили відносини з родичами.

Батьки Анджеліни Джолі розлучилися, коли дівчинці був всього рік. Стосунки із зірковим батьком Джоном Войтом у Джолі були непрості. Вона, то відновлювала спілкування, то жорстко обривала його. Актриса не раз публічно звинувачувала батька в зраді.

Зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова росла без батька. Коли актриса стала популярною, чоловік намагався помиритися з донькою, але Ходченкова була непохитна і відмовилася спілкуватися.

Відома на весь світ співачка Адель в одному з інтерв'ю заявила, що плюне в обличчя батькові, якщо побачить його знову. У артистки завжди були напружені стосунки з батьком, але після того, як він за гроші розговорився про це, вона припинила спілкування назавжди.

Телеведуча Анфіса Чехова росла без батька, а після декількох спроб зблизитися з ним у дорослому віці відмовилася від затії. Жінка навіть змінила ім'я та прізвище (при народженні Анфіса була Олександрою Корчуновою), щоб забути про зрадника.

Російський співак Сергій Лазарєв знайшов в собі сили пробачити батька, який кинув його маму з двома дітьми. Але повноцінно спілкуватися вони так і не стали.

Нагадаємо, що Сергій Лазарєв показався в обнімку з головною жінкою свого життя: "така красива...".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Анджеліна Джолі в мокрій маєчці пограла язичком і показала дещо цікаве: «Вау, дуже жарко».

Також Politeka писала, що засоромлена зірка фільмів "Квартал 95" розтанула в обіймах завидного кавалера:"Пара на диво".