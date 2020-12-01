Многие знаменитости росли без отцов, которые позже, когда дети становились знаменитыми, напоминали о себе

Politeka.net вспоминала, кто из звезд столкнулся с предательством близкого человека. Многие из знаменитостей смогли простить обиды, но некоторые так и не восстановили отношения с родственниками.

Родители Анджелины Джоли расстались, когда девочке был всего годик. Отношения со звездным отцом Джоном Войтом у Джоли были непростые. Она, то возобновляла общение, то жестко обрывала его. Актриса не раз публично обвиняла отца в предательстве.

Звезда фильмов «Квартал 95» Светлана Ходченкова росла без отца. Когда актриса стала популярной, мужчина пытался помириться с дочкой, но Ходченкова была непреклонна и отказалась общаться.

Известная на весь мир певица Адель в одном из интервью заявила, что плюнет в лицо отцу, если увидит его вновь. У артистки всегда были напряженные отношения с отцом, но после того, как он за деньги разоткровенничался об этом, она прекратила общение навсегда.

Телеведущая Анфиса Чехова росла без отца, а после нескольких попыток сблизиться с ним во взрослом возрасте отказалась от затеи. Женщина даже сменила имя и фамилию (при рождении Анфиса была Александрой Корчуновой), чтобы забыть о предателе.

Российский певец Сергей Лазарев наше в себе силы простить отца, который бросил его маму с двумя детьми. Но полноценно общаться они так и не стали.

Напомним, что Сергей Лазарев показался в обнимку с главной женщиной своей жизни: "Такая красивая...".

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