Відома українська співачка Злата Огневич заразилась китайським вірусом
Як передає Politeka, про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі.
Так, вона розповіла фоловерам, що тепер вона "офіційно коронована особа".
Співачка також поділилась історією про те, якими були перші симтоми хвороби.
"Все почалося пізно ввечері, я відчула щось недобре, всю ніч невидиме кільце стискало шию і в горлі сильно дерло. Я періодично розсмоктувала пастилки від ангіни, вони зазвичай мене рятують. Ранок. Всі ознаки початку ГРВІ, прийняла звичайні ліки. Маску, рукавички в маркет нвдягнула, вважаю, коли ти хворий будь-якою застудою - ти просто зобов'язаний носити засоби захисту, щоб інших не заражати", - зазначила вона.
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За словами співачки, під час лікування вона само собі ставила уколи.
"Тепер головне: протягом 8 днів я САМА внутрішньом'язово + підшкірно вводила ці ліки. Це при тому, що я панічно боюся уколів, і мені довелося 30 хвилин вмовляти себе перед першим)))", - розповіла Злата.
На тлі цього вона процитувала слова своєї сестри: "Захочеш жити, і не таке будеш робити".
Ще один цікавий момент, яким поділилась співачка - те, що коли до неї частково повернувся нюх, всі цитруси стали пахнути рибою.
В коментарях фоловери побажали співачці якйнайшвидшого одужання.
"Одужуйте, не хворійте і бережіть себе", "Дякую за те, що ділишся з нами всім! Їж і пий вітамінки", "Одужуйте!" - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Злата Огневич підкреслила ідеальні вигини чорним шовком.
А ще Politeka писала, що Злата Огневич скупалася в променях сонця посеред вулиці і зважилася на одкровення.
Також Politeka повідомляла, що Злата Огневич скупалася в променях сонця посеред вулиці і зважилася на одкровення.