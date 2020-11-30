Відома українська співачка Злата Огневич заразилась китайським вірусом

Як передає Politeka, про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі.

Так, вона розповіла фоловерам, що тепер вона "офіційно коронована особа".

Співачка також поділилась історією про те, якими були перші симтоми хвороби.

"Все почалося пізно ввечері, я відчула щось недобре, всю ніч невидиме кільце стискало шию і в горлі сильно дерло. Я періодично розсмоктувала пастилки від ангіни, вони зазвичай мене рятують. Ранок. Всі ознаки початку ГРВІ, прийняла звичайні ліки. Маску, рукавички в маркет нвдягнула, вважаю, коли ти хворий будь-якою застудою - ти просто зобов'язаний носити засоби захисту, щоб інших не заражати", - зазначила вона.

За словами співачки, під час лікування вона само собі ставила уколи.

"Тепер головне: протягом 8 днів я САМА внутрішньом'язово + підшкірно вводила ці ліки. Це при тому, що я панічно боюся уколів, і мені довелося 30 хвилин вмовляти себе перед першим)))", - розповіла Злата.

На тлі цього вона процитувала слова своєї сестри: "Захочеш жити, і не таке будеш робити".

Ще один цікавий момент, яким поділилась співачка - те, що коли до неї частково повернувся нюх, всі цитруси стали пахнути рибою.

В коментарях фоловери побажали співачці якйнайшвидшого одужання.

"Одужуйте, не хворійте і бережіть себе", "Дякую за те, що ділишся з нами всім! Їж і пий вітамінки", "Одужуйте!" - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Злата Огневич підкреслила ідеальні вигини чорним шовком.

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