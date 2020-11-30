Известная украинская певица Злата Огневич заразилась китайским вирусом
Как передает Politeka, об этом она написала на своей странице в соцсети.
Так, она рассказала фолловерам, что теперь она "официально коронованная особа".
Певица также поделилась историей о том, какими были первые симтомы болезни.
"Все началось поздно вечером, я почувствовала что-то неладное, всю ночь невидимое кольцо сжимало шею и в горле сильно першило. Я периодически рассасывала пастилки от ангины, они обычно меня спасают. Утро. Все признаки начала ОРВИ, приняла обычные лекарства. Маску, перчатки в маркет нвдягнула, считаю, когда ты болен любой простудой - ты просто обязан носить средства защиты, чтобы других не заражать", - отметила она.
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По словам певицы, во время лечения она само себе ставила уколы.
"Теперь главное: в течение 8 дней я сама внутримышечно + подкожно вводила это лекарство. Это при том, что я панически боюсь уколов, и мне пришлось 30 минут уговаривать себя перед первым)))", - рассказала Злата.
На фоне этого она процитировала слова своей сестры: "Захочешь жить, и не такое будешь делать".
Еще один интересный момент, которым поделилась певица - то, что когда к ней частично вернулся нюх, все цитрусы стали пахнуть рыбой.
В комментариях фолловеры пожелали певице скорейшего выздоровления.
"Выздоравливайте, не болейте и берегите себя", "Спасибо за то, что делишься с нами всем! Ешь и пей витаминки", "Выздоравливайте!" - пишут в комментариях.
Напомним, Злата Огневич подчеркнула идеальные изгибы черным шелком.
А еще Politeka писала, что Злата Огневич искупалась в лучах солнца посреди улицы и решилась на откровение.
Также Politeka сообщала, что Злата Огневич искупалась в лучах солнца посреди улицы и решилась на откровение.