И это при панической боязни уколов!

Известная украинская певица Злата Огневич заразилась китайским вирусом

Как передает Politeka, об этом она написала на своей странице в соцсети.

Так, она рассказала фолловерам, что теперь она "официально коронованная особа".

Певица также поделилась историей о том, какими были первые симтомы болезни.

"Все началось поздно вечером, я почувствовала что-то неладное, всю ночь невидимое кольцо сжимало шею и в горле сильно першило. Я периодически рассасывала пастилки от ангины, они обычно меня спасают. Утро. Все признаки начала ОРВИ, приняла обычные лекарства. Маску, перчатки в маркет нвдягнула, считаю, когда ты болен любой простудой - ты просто обязан носить средства защиты, чтобы других не заражать", - отметила она.

По словам певицы, во время лечения она само себе ставила уколы.

"Теперь главное: в течение 8 дней я сама внутримышечно + подкожно вводила это лекарство. Это при том, что я панически боюсь уколов, и мне пришлось 30 минут уговаривать себя перед первым)))", - рассказала Злата.

На фоне этого она процитировала слова своей сестры: "Захочешь жить, и не такое будешь делать".

Еще один интересный момент, которым поделилась певица - то, что когда к ней частично вернулся нюх, все цитрусы стали пахнуть рыбой.

В комментариях фолловеры пожелали певице скорейшего выздоровления.

"Выздоравливайте, не болейте и берегите себя", "Спасибо за то, что делишься с нами всем! Ешь и пей витаминки", "Выздоравливайте!" - пишут в комментариях.

Напомним, Злата Огневич подчеркнула идеальные изгибы черным шелком.

А еще Politeka писала, что Злата Огневич искупалась в лучах солнца посреди улицы и решилась на откровение.

Также Politeka сообщала, что Злата Огневич искупалась в лучах солнца посреди улицы и решилась на откровение.