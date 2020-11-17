Відома українська співачка Злата Огневич показала себе у всій красі, розмістивши нове фото в соцмережах

Як повідомляє Politeka, виконавиця завжди привертає до себе увагу яскравою зовнішністю, епатажними образами і природною красою.

Так і цього разу Злата сфотографувалася на тлі міського пейзажу. На дівчині плаття сталевого кольору, джинсова курточка, яку вона приспустила з плечей і сірий капелюх. Волосся Огневич розпущене.

Зірка завітала на морози, що встановилися в Україні, але тут же знайшла від них "рецепт", яким і поділилася зі своїми численними шанувальниками.

"Сьогодні за вікном справжній мороз 🥶 Хоча, порівняно з Антарктидою - у нас тут просто Африка ))) Пропоную піднімати собі настрій зустрічами з друзями, можна влаштувати таку собі вечірку вдома і приготувати смачну їжу ( після коронавіруса, я тепер розумію - яка ж це розкіш - знову відчувати аромати 😅😌😻) Так от, можна влаштувати Pizza 🍕 Party!

Мій улюблений рецепт піци:

* 4 види сиру 🧀

* подвійна порція печериць ( сирі і пастеризовані )

* томати черрі 🍅

* трохи зелені, корнішони

* і звичайно ж томатний СОУС! Основа всього)) його робимо зі свіжих томатів! Додаємо базилік, хмелі-сунелі, мікс перців, сушений+свіжий часник 🧄 і трішки 🤏 орегано🌿", - написала виконавиця.

Шанувальники в коментарях подякували Злату Огневич за підказку, як впоратися з морозами і в черговий раз висловили захоплення зовнішністю співачки.

"Неймовірно мила😍 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 красуня Zlata 🙏 у вас завжди дуже класні фотосети, Злата! Ефектний образ!!! 👏 👏 👏 Дуже красива)))))😍😍😍 ", – написали вони.

Раніше ми повідомляли, що Злата позувала в мереживній білизні. Зірка стояла і спокусливо вигиналася, демонструючи витончену фігуру і найпікантніші місця. Волосся у красуні були розпущені, а здалася Огневич серед прозорої тканини. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Нагадаємо, Злата Огневич підкреслила ідеальні вигини чорним шовком

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