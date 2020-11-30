Такого в шоу ще не було

Солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна, яка посіла друге місце в шоу "Танці з зірками", розповіла, що буде з кубком переможця

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка записала сторіс, в яких подякувала своїм шанувальникам за підтримку, а також розповіла, що думає про ситуацію, що склалася.

Нагадаємо, що у фіналі шоу перемогла співачка Санта Дімопулос. Під час свого прощального слова вона відмовилася від перемоги, віддавши кубок переможця Юлії. Санта заявила, що Саніна - справжня переможниця, оскільки навчилася танцювати з нуля. Юлія від нагороди відмовилася, заявивши, що друге місце для неї прекрасний результат.

"Ми не збираємося називати себе переможцями. Це мені абсолютно не потрібно", - заявила Саніна.

Вона також розповіла, що придумала, як вчинити з кубком переможця, який залишився без господаря.

"Я дуже щаслива, що мені прийшла в голову ця ідея розіграти на аукціоні цей кубок і віддати гроші на благодійність. Скоро телеканал "1+1" допоможе з цією ідеєю, допоможе все це організувати", - поділилася Юлія новиною з фанатами.

Вона також попросила шанувальників не хейтити Санту і її за подію. Як відомо, в мережі накинулися на Санту, заявивши, що її перемога несправедлива. Як показує опитування в Instagram проекту, перемогти з великим відривом повинна була Юлія Саніна.

Нагадаємо, що продюсери шоу назвали переможцями обидві пари.

Під час "Сніданку на 1+1" продюсер шоу Володимир Завадюк заявив, що переможцями стануть і Санта, і Юлія.

«З огляду на те, що Юля показала неймовірний прогрес на проекті, ми вирішили підтримати цю ініціативу і розділити перемогу - вручити вперше відразу два кубка двом парам переможців", - заявив він.

Санта заявила, що на проекті немає переможця, оскільки переможцями є всі, хто працював 14 тижнів на шоу. Юля ж, в свою чергу, запропонувала віддати кубки на благодійність.

Нагадаємо, що розкішна Саніна в корсеті розкрила свої плани на чвертьфінал "Танців з зірками": "будемо запалювати".

Як повідомляла Politeka, Саніна зізналася, що відчуває після поразки на «Танцях з зірками».

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