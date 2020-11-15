Учасниця шоу "Танці з зірками" Юлія Саніна показала новий атмосферний образ перед новим ефіром

Солістка групи The Hardkiss напередодні нового випуску популярного танцювального шоу опублікувала нове фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На новому знімку виконавиця позує в розкішній чорній сукні з відкритими плечима. Особливістю вбрання став його верх у вигляді корсета і дуже пишна спідниця. Доповнюють образ Саніної масивні прикраси. Співачка позує, оточена загадковим серпанком.

"Цікавий ефір "Танці з зірками" гряде. Я знаю, що Ви зі мною. Ми будемо палити сьогодні паркет для вас", - написала виконавиця.

Її шанувальники тут же почали коментувати новий пост.

"Юля! Жги! Ми з тобою", "Краса неземна", "Юля, ми з вами всієї The Hardkiss Family! Паліть!", "Юля! У тебе все вийде! Ти - талант! У фінал! Голосуємо постійно!", "Класна... жива емоція", "ви найкраща пара на "Танцях з зірками"!", "Давай, трудяжка, порви то паркет!!!", "Вболіваю за тебе! Найкраща!!! Бажаю терпіння і звичайно ж перемоги!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Саніна розповіла, як її чоловік ставиться до танців.

Чоловік і колега Юлії по групі The Hardkiss Валерій Бебко познайомився з Дмитром Жуком (партнер Юлії) і його дружиною до початку шоу.

За словами Саніної, після першого ефіру у неї була серйозна розмова з Валом, який порахував, що танець був сильно відвертий. Втім, Юлія пояснила чоловікові, що на сцені вона актриса, а танці далі в проекті будуть ще більш відвертими.

Нагадаємо, фаворитка Тіни Кароль на "Танцях з зірками" опинилася в обіймах екс-чоловіка Білик: "Це просто вау".

Як повідомляла Politeka, страждаючий від ревнощів чоловік Саніної з "Танців з зірками" поставив умову дружині: "Він бачить, що я щаслива...".

Також Politeka писала, що у Надії Мейхер новий партнер на "Танцях з зірками", пророкують провал.