Солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна, яка посіла друге місце в шоу «Танці з зірками», перервала мовчання і заговорила про свої почуття

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 30-річна зірка опублікувала пост, в якому подякувала своїм шанувальникам за підтримку і любов. Саніна підкреслила, що не вважає, що програла.

"Шоу завершилося! Гідне друге місце, ми приймаємо його з честю", - підписала пост Юлія.

Як відомо, у фіналі шоу переможницею визнали Санту Дімопулос, проте артистка вирішила віддати свій кубок переможця Саніній. Санта заявила, що справжня переможниця Юлія, тому що вона не вміла танцювати до участі в проекті. Саніна вирішила прокоментувати цей вчинок у себе в сторіс.

"Друге місце - це прекрасний результат для людини, яка ніколи не вміла танцювати і навчилася прямо у вас на очах. Ми не збираємося називати себе переможцями. Це мені абсолютно не потрібно", - зазначила зірка.

У коментарях Юлі та Дмитру Жуку залишили масу слів підтримки.

"Юля, ти найкраща! Вийшли з Дімою переможцями з цього цирку", "ви гідні тільки першого місця", "Юля перемога з самого спочатку повинна була бути ваша! Ні за що не повірю, що за Санту більше голосували. Ви крута. Таке зростання в танцях просто", - пишуть користувачі Мережі.

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