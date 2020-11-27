Актеры "Дизель шоу" заинтриговали поклонников появлением в кадре своих родственников

Об этом сообщает Politeka со ссылкой страницу "Дизель шоу" в соцсети.

Так, поклонники смогут увидеть сестер и братьев участников "Дизель шоу". Родственники "внезапно нагрянут" в гости.

"Знакомьтесь, сестра Яны - Яся и брат Николая Петровича - Толя. Сегодня они внезапно нагрянут в гости к нашим героям! Яна сразу начнет учить младшую сестру жизни. А вот Николай Петрович будет в замешательстве... Он не так сильно рад видеть младшего Петровича, как его семья. Какие сюрпризы привезли с собой родственники?" - говорится в сообщении.

На опубликованных фото актеры "Дизель шоу" играют свои роли на съемочной площадке. Они улыбаются, обнимаются, чем несомненно создают позитивное настроение.

В комментариях актеров поблагодарили за их работу и поинтересовались, о настоящих или сценических родственниках идет речь, однако ответа на этот вопрос пока что не имеет - видимо, артисты решили сохранить интригу.

"Ждем", "Сейчас смотрю этот сериал. Очень интересный и позитивный", "Какие классные и смешные", "Красивая", "Милашка", "Красавица", "А это правда сестра Яны, или только сценическая?", "Молодцы", "Спасибо, жду", - пишут в комментариях.

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